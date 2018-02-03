Mustafa Cengiz Galatasaraylı taraftarın tabutunu taşıdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaraylılar Derneği'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı

Cenazede Çalım'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, Aytaç’ın tabutunun üzerine Galatasaray atkıları konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Aytaç Çalım’ın yakınları tabutu omuzlayarak cenaze arabasına götürdü.Aytaç Çalım, Yenişehir Mezarlığı’na gömülerek son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPTI

Cenaze töreninin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz taraftarımızdan sadece sadakat beklemiyoruz. Biz onlara vefa da göstermek durumundayız. Biz onlara, bu camianın bir parçası olarak onlara ait olduğumuzu hissettirmek durumundayız. Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak, sevinçlerde birlikte olmak. Bu olayı dün gece öğrendim, o andan beridir insanın asabı bozuluyor. Galatasaray için, Galatasaray maçını seyrederken gerçekleşmiş acı bir olay. Ben bütün taraftarımızın acısını paylaşıyorum. Ailenin, Yenişehir’in ve Galatasaraylıların acısını paylaşıyoruz” dedi.

DİĞER KULÜPLERE DE SAYGI DUYUYORUZ

Camianın her zaman birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, “Biz hatalarımızla, yanlışlarımızla varız. Burası, Türkiye’nin en büyük sosyal sivil toplum örgütü, dünyanın da önde gelen camialarından biri. Bu camianın birbirine sahip çıkması lazım. Bir ulusun, milletin mozaiğiyiz biz. Türkiye’nin çimentosuyuz. Diğer takımlarımız da öyle. Hepsine de büyük saygı duyuyoruz, lütfen birlikte hem ülkemizi, milletimizi hem de takımlarımızı olması gerektiği yere getirelim” ifadelerini kullandı.