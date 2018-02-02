02/02/2018 10:34


Bursaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Bursaspor Beşiktaş maçı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, rakibi Bursaspor'un evine konuk olacak

Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek. Karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı ekrana gelecek.

Bursaspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf (Bostock), Badu, Grozav, Aziz, Stancu, Sow

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Adriano, Negredo

 

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