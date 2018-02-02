02/02/2018 10:34
Bursaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, rakibi Bursaspor'un evine konuk olacak
Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek. Karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı ekrana gelecek.
Bursaspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler
Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf (Bostock), Badu, Grozav, Aziz, Stancu, Sow
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Adriano, Negredo