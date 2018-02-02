Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam Fenerbahçe, rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında konuk edecek

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği takımları arasında yarın Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29’unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe’nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazandı.