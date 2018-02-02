02/02/2018 08:16


Galatasaraylılar Derneği’ne ateş açtılar 1 kişi hayatını kaybetti

Galatasaraylılar Derneği

Yenişehir ilçesindeki Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine düzenlenen saldırı sonucunda Aytaç Çalım isimli vatandaş hayatını kaybetti

İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım’a ateş etti. Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.

Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 


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