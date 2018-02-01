01/02/2018 19:20


Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Atiker Konyaspor Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Galatasaray, rakibi Atiker Konyaspor'un evine konuk olacak

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Atiker Konyaspor: Patrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan

Galatasaray: Eray, Linnes, Serdar, Koray, Hakan, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Sinan, Eren

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