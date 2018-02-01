Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman seçildi
18 kulübün 17'sinin oyuyla Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
Fikret Orman’ın yardımcılığını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak. Öte yandan Kulüpler Birliği’nde 17 kulübün oyunu alan Fikret Orman’a sadece Fenerbahçe oy vermedi. Sarı lacivertliler çekimser oy kullandı.
Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni Başkanı Fikret Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Burada başkanlık seviyesinde toplantılara katılım önemli ama icraat anlamında iyi şeyler yapılırsa kulüplerden daha fazla destek alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.