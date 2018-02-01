Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak
Bursaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cuma günü karşılaşacaklar. Maç saat 20.00'de oynanacak.İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.