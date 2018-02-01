01/02/2018 09:14


Süper Lig'de 20. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmaları yarın akşam başlıyor

Ligde 20. haftanın ilk mücadelesi Bursaspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)


Şans Topu sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları 31 Ocak 2018
türkiye nüfusu
Türkiye'nin nüfusu arttı işte son rakam
afrin operasyonu
Zeytin Dalı harekatında 13. gün, 790 terörist etkisiz hale getirildi
Bursaspor Beşiktaş
Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Barış Manço
Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor
İlgili Haberler
Bursaspor Beşiktaş

Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Emmanuel Emenike

Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu

Giresunspor Fenerbahçe

Giresunspor Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri

Samuel Eto'o

Samuel Eto'o'ya Konya'da büyük ilgi

Son Dakika Haberleri
Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları 31 Ocak 2018

türkiye nüfusu

Türkiye'nin nüfusu arttı işte son rakam

afrin operasyonu

Zeytin Dalı harekatında 13. gün, 790 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Manço

Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor

 Yazarlarımız
mustafa Öz

BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Demokrasi ile idare ediliyorsak eğer, herkes kendi fikrini serbetçe ifade edebilmeli.  Ben senin sözlerine katılmayabilirim. Sen de benim sözlerimi yanlış bulabilirsin.  Ama demokrasilerde fikir özgürlüğü ...

Devam