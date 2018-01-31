31/01/2018 10:54


Giresunspor Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri

Giresunspor Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam rakibi Giresunspor ile mücadele edecek

Giresunspor ile Fenerbahçe arasında Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor.

Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına bugün başladı.


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