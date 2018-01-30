30/01/2018 14:28


FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun son yolculuğuna uğurlandı

Mesut Koygun

Geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede tedavi altına alınan Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti. Koygun için bugün Karamürsel Yeni Camisi'nde tören düzenlendi

Düzenlenen törene Koygun'un eşi Nurcan ile babası Mehmet ve annesi Samiye Koygun taziyeleri kabul etti.Koygun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Koygun'un yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Televizyonu Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Kırkpınar başpehlivanlarından Ahmet Taşçı ve kulüp çalışanları katıldı.


fıdan osoy
Advantage Avukatlık Türk Hukuku Alanında Hizmet Vermeye Başladı
ilkgul karaca
Siyah - Beyaz
necdet sivasli
Amerika gerilimi tırmandırıyor
Deniz Naki
PFDK'dan Deniz Naki'yi şok eden ceza
Mesut Koygun
FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun son yolculuğuna uğurlandı
İlgili Haberler
Deniz Naki

PFDK'dan Deniz Naki'yi şok eden ceza

spor toto süper lig

Şampiyonluk oranları güncellendi favori kulüp belli oldu

Vagner Love

Beşiktaş'ın yeni transferi kupa maçında kadroya alındı

Ozan Tufan

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş karar

Son Dakika Haberleri
fıdan osoy

Advantage Avukatlık Türk Hukuku Alanında Hizmet Vermeye Başladı

ilkgul karaca

Siyah - Beyaz

necdet sivasli

Amerika gerilimi tırmandırıyor

Ahmet Demircan

Sağlık Bakanlığından TTB'nin açıklamasına sert tepki

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam