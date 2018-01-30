FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede tedavi altına alınan Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti. Koygun için bugün Karamürsel Yeni Camisi'nde tören düzenlendi
Düzenlenen törene Koygun'un eşi Nurcan ile babası Mehmet ve annesi Samiye Koygun taziyeleri kabul etti.Koygun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Koygun'un yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Televizyonu Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Kırkpınar başpehlivanlarından Ahmet Taşçı ve kulüp çalışanları katıldı.