Şampiyonluk oranları güncellendi favori kulüp belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 2 hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışının devam ettiği ligde ise iddaa şampiyonluk oranları güncellendi
Geçtiğimiz haftaki mücadelelerin sona ermesiyle beraber 41 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray 2.40 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan farkla ligin lideri konumunda yer alan Medipol Başakşehir’in şampiyonluk oranı 3.40 oldu. Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe’nin oranı ise 3.15’ten 3.60’a yükseldi. Beşiktaş şampiyonluk oranı ise 4.00’ten 3.70’e düştü.
SON GÜNCELLEMEYLE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
GALATASARAY
30.01.2018: 2.40
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30.01.2018: 3.40
FENERBAHÇE
30.01.2018: 3.60
BEŞİKTAŞ
30.01.2018: 3.70