30/01/2018 14:16


Şampiyonluk oranları güncellendi favori kulüp belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 2 hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışının devam ettiği ligde ise iddaa şampiyonluk oranları güncellendi

Geçtiğimiz haftaki mücadelelerin sona ermesiyle beraber 41 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray 2.40 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan farkla ligin lideri konumunda yer alan Medipol Başakşehir’in şampiyonluk oranı 3.40 oldu. Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe’nin oranı ise 3.15’ten 3.60’a yükseldi. Beşiktaş şampiyonluk oranı ise 4.00’ten 3.70’e düştü.

SON GÜNCELLEMEYLE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

GALATASARAY

30.01.2018: 2.40

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

30.01.2018: 3.40

FENERBAHÇE

30.01.2018: 3.60

BEŞİKTAŞ

30.01.2018: 3.70


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