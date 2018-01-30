30/01/2018 14:11


Beşiktaş'ın yeni transferi kupa maçında kadroya alındı

Vagner Love

Beşiktaş'ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği'ne karşı vereceği mücadelede yeni transferi Vagner Love da maçın kadrosuna alındı

Siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcuyu Ziraat Türkiye kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. 33 yaşındaki oyuncunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Love bu sezon son maçına Aytemiz Alanyaspor'un 22 Aralık'ta Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında çıkmıştı.

 

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