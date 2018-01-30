Beşiktaş'ın yeni transferi kupa maçında kadroya alındı
Beşiktaş'ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği'ne karşı vereceği mücadelede yeni transferi Vagner Love da maçın kadrosuna alındı
Siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcuyu Ziraat Türkiye kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. 33 yaşındaki oyuncunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Love bu sezon son maçına Aytemiz Alanyaspor'un 22 Aralık'ta Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında çıkmıştı.