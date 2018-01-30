Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş karar

Sarı lacivertli kulüpte Ozan Tufan transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı

Fenerbahçe'de kadro dışında bırakılan Ozan Tufan, transfer döneminin bitimine 1 gün kala kulübe çağrıldı. Ozan'ın kiralık gönderilmesi ya da yada satılması bekleniyordu. Ancak bu durum gerçekleşmedi.

Fenerbahçe, 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu ile bir çözüm arayacak. Ancak Aykut Kocaman'ın takımda istemediği genç oyuncu için 6 aylığına başka bir takıma verilmesi bekleniyor.