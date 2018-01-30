Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe Televizyonu (FBTV) Teknik Müdürü Mesut Koygun, geçirdiği trafik kazası sonucunda tedavi edildiği hastanede hayata gözlerini yumdu

FSarı-lacivertliler resmi internet sitesinden vefat ve başsağlığı haberini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Mesut Koygun'un cenazesi, 30.01.2018 Salı günü Karamürsel Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Mesut Koygun'a Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”