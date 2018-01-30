30/01/2018 07:58


Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Mesut Koygun

Fenerbahçe Televizyonu (FBTV) Teknik Müdürü Mesut Koygun, geçirdiği trafik kazası sonucunda tedavi edildiği hastanede hayata gözlerini yumdu

FSarı-lacivertliler resmi internet sitesinden vefat ve başsağlığı haberini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Mesut Koygun'un cenazesi, 30.01.2018 Salı günü Karamürsel Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Mesut Koygun'a Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

İlgili Haberler
Badou Ndiaye

Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

Beşiktaş Gençlerbirliği

Beşiktaş Gençlerbirliği kupa maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası

Kupa mücadelesinde çeyrek final heyecanı başlıyor

Bayern Munih Beşiktaş

Bayern Munih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 30 Ocak 2018

zeytin dalı harekatı

Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Andrew McCabe

Siyasi taraflılıkla suçlanan FBI başkan yardımcısı istifa etti

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam