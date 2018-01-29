29/01/2018 19:41


Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

Badou Ndiaye

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye Stoke City'ye transfer oluyor

Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı son maçta, transfer sebebiyle kafası karıştığı gerekçesiyle kadroda olmayan Ndiaye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Ndiaye, milli takım formasıyla 7 maça çıktı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde 171 maçı bulunuyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin özel haberine göre; İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.


Badou Ndiaye
Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı
deniz seki
Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı
özel güvenlik bölgesi
O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yunus Emre İzol
Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi
cami saldırı
Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı
İlgili Haberler
Beşiktaş Gençlerbirliği

Beşiktaş Gençlerbirliği kupa maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası

Kupa mücadelesinde çeyrek final heyecanı başlıyor

Bayern Munih Beşiktaş

Bayern Munih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Jahovic

Göztepe golcüsü Jahovic ile yolları ayırıyor

Son Dakika Haberleri
deniz seki

Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

özel güvenlik bölgesi

O alanlar 1 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Yunus Emre İzol

Kadına şiddete karşı çıkmak isterken bıçaklanarak can verdi

cami saldırı

Terör örgütü yandaşları Fransa'da camiye saldırdı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

Afrin’e başlatılan operasyonlar Menbiç’e uzanır mı? Cumhurbaşkanı “Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Önümüze geleni dümdüz ederiz” açıklamasında bulundu. Ancak, Menbiç’te Amerikan askerlerinin bulunması önemli bir sorun ...

Devam