Galatasaray Badou Ndiaye transferi için İngiliz ekibiyle anlaştı

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye Stoke City'ye transfer oluyor

Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı son maçta, transfer sebebiyle kafası karıştığı gerekçesiyle kadroda olmayan Ndiaye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Ndiaye, milli takım formasıyla 7 maça çıktı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde 171 maçı bulunuyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin özel haberine göre; İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.