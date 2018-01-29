29/01/2018 12:23


Kupa mücadelesinde çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri yarın akşam başlıyor

Kupada çeyrek final ilk maçı Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

30 Ocak Salı:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

31 Ocak Çarşamba:

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

1 Şubat Perşembe:

20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)


Alparslan Çabuk
Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak
hdp binası saldırı
HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme
İsmail Metin Temel
İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı
necdet sivasli
Menbiç krizi derinleşir mi
Rajesh Maru
MRI cihazı genç adamı yuttu
İlgili Haberler
Bayern Munih Beşiktaş

Bayern Munih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Jahovic

Göztepe golcüsü Jahovic ile yolları ayırıyor

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman'dan hakem Ali Palabıyık'a sitem dolu sözler

Medipol Başakşehir Karabükspor

Medipol Başakşehir Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri

Son Dakika Haberleri
Alparslan Çabuk

Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak

hdp binası saldırı

HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme

necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

İsmail Metin Temel

İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

 Yazarlarımız
VATAN ÖZ

Hep kandırıldık biz hep

Tersine Demokrasi Tersine Dünya  Öldürülen masum insanlar, parçalanan aileler, çocuklar, bebekler… O kadar hayat boşuna mı yok oldu ?   Bu kadar basit mi?   Sen gücünü nereden alıyorsun ?   Kim oluyorsun ...

Devam