Kupa mücadelesinde çeyrek final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri yarın akşam başlıyor
Kupada çeyrek final ilk maçı Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
30 Ocak Salı:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)