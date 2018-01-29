29/01/2018 11:59


Bayern Munih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Bayern Munih Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Bayern Munih ile mücadele edecek

Beşiktaş'ın  Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45'te TRT1 ekranından yayınlanacak.

Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Siyah-Beyazlılar’ı Nyon’daki kura çekiminde Başkan Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner temsil edecek.


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