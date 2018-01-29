29/01/2018 11:56


Göztepe golcüsü Jahovic ile yolları ayırıyor

Jahovic

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba ile anlaşma sağlayan Göztepe, 14 gollü yıldızı Adis Jahovic'i Alanyaspor'a kaptırıyor

Beşiktaş ile anlaşan Vagner Love’ın yerine vakit kaybetmeden birini almak isteyen Akdeniz temsilcisi Jahovic’e menajeri aracılığıyla 3 yıllık sözleşme önerdi. Yıllık da 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Jahovic de bu şartları onaylayıp transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Transfer iki kulüp arasındaki görüşmelere kaldı. Öte yandan Yatabare’nin sakatlanmasıyla şok yaşayan Konyaspor’un da Jahovic için devrede olduğu gelen haberler arasında.


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