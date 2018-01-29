Aykut Kocaman'dan hakem Ali Palabıyık'a sitem dolu sözler

Zirve yarışında dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Kocaman, maçın hakemi Ali Palabıyık'a adeta sitem etti

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kocaman, "Maçı ikiye ayırmak lazım. Gole kadarki bölüm çok net bir şekilde düşündüğümüz, planladığımız şekilde gitti. Doğru oynadık, 2-3 farklı öne geçebilecek şansları yakaladık. Bu bölüm galibiyete çok yakın olduğumuz bir bölüm olarak görünüyordu. Böyle bir oyunu beraberlikle bitirdiğimiz için çok üzgünüm." dedi.

Kocaman, golden sonraki bölümde işlerin bireyselliğe doğru gittiğini anlatırken, şöyle devam etti: "Golden sonraki bölümse artık işlerin değiştiği, bireyselliğin ön plana çıktığı bir bölüm oldu. Net pozisyon vermeden ilk atakta golü yedik. Ondan sonra bizi daha moral bozucu bir duruma götürebilirdi, 2-0, 3-0 geriye düşebilirdik. 70'ten, 80'den sonra toparlandık."

HAKEME SİTEM ETTİ

Aykut Kocaman, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da eleştirirken, "Maçın hakemiyle ilgili de konuşmak istiyorum. Pereira ve Kucka'nın müdahaleleri çok net ayağa basmalar, kırmızı kartlar. İkinci yarıda Fernandao için de geçerli olabilir belki ama ikinci yarıda klasının altında maç yönetti. Ali Palabıyık'ın karar verme yetisini, oyuncularla olan mesafesini bir kez daha kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

STOPER VURGUSU

Forvet konusunda bir sıkıntısı yaşamadıklarını da savunan Kocaman, "Bizim şu anda görünen forvet sıkıntımız yok. 3 stoperimiz var, iki tanesi sakat. Mehmet Topal bir stoper değil, dolayısıyla Martin ve Neto'nun oynadığı oyundan farklı olacak. Bizim arka tarafımızda sıkıntı var. Bugün de bu çok net gözüktü. Orijinal mevkilerinde oynayan oyuncularla devam edebilsek bugün çok daha farklı yerde olabilirdik. Bizde her şey 10 numara ve forvet üzerinden konuşuluyor. Bir forvet daha, bir forvet daha, bir forvet daha. Daha çok gol atalım... Bu işler böyle olmuyor. Acilen stopere takviye yapmamız gerekiyor." dedi.