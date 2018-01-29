29/01/2018 11:47


Medipol Başakşehir Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri

Medipol Başakşehir Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Medipol Başakşehir ve Karabükspor takımları arasında oynanacak

Medipol Başakşehir, bu akşam evinde rakibi Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak. Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.


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