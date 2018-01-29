29/01/2018 11:39


Süper Lig ekibi Samuel Eto'o ile prensipte anlaştı

Samuel Eto

Kamerunlu golcü futbolcu Samuel Eto'o ile Atiker Konyaspor'un 2,5 yıllığına prensipte anlaştığı öğrenildi. Transferde ortaya çıkan küçük pürüzlerin çözülmesiyle beraber Eto'o'nun imza atması bekleniyor

Kardemir Karabükspor’dan Yatabare ve Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ın ardından Atiker Konyaspor, Antalyaspor’dan ayrılacak olan Samuel Eto’o’yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto’o ile 5 milyon Euro’ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto’o’nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

 

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