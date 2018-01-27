27/01/2018 07:47


Fenerbahçe İspanyol devini evinde devirdi

Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Doğuş, rakibi Barcelona Lassa'yı evinde ağırladı. Sarı lacivertliler, rakibini 86-82'lik skorla devirdi

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Barcelona, Hanga ve Koponen'in basketleri skoru 8-4 yaptı. Daha sonra Vesely ile pota altında etkili kullanan Fenerbahçe, Wanamaker'ın da dış atışlardan bulduğu basketlerle 8-0'lık seri yakaladı ve öne geçti (12-8). Son anları karşılıklı sayılarla geçilen periyodu sarı-lacivertliler 22-18 önde tamamladı.

İkinci periyota Melli ile üst üste basketler atan Fenerbahçe, farkı 8'e çıkararak skoru 33-25'e taşıdı. Tomic ile boyalı alandan, Koponen ve Hanga ile de 3 sayı çizgisi gerisinden arka arkaya sayılar bulan Barcelona periyodun bitimine 1 dakika 28 saniye kala öne geçti (38-42). Vesely ve Melli ile öne geçmeyi deneyen sarı-lacivertliler, Tomic'i durduramadı ve devreye 44-42 geride girdi.

Üçüncü periyota Melli'nin üst üste bulduğu 4 basketle ile başlayan sarı-lacivertliler skor üstünlüğünü ele geçirdi (46-44). Koponen ve Hanga ile sayılar bulan İspanyol temsilcisi 50-48 öne geçti. Taraftarının da desteğini artırmasıyla hücumda saha etkili oynayan Fenerbahçe, Melli ve Wanamaker'in basketleri ile öne geçti ve farkı 5'e çıkardı (55-50). Guduric ve Melih'in üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Son periyotta Barcelona, Thomas Heurtel'in basketleri ile farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden skorla 86-82'lik skorla galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skoreri Fenerbahçe'den 24 sayı ile oynayan Wanamaker olurken, Barcelona'da da Thomas Heurtel 21 sayı ile takımına katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler, maçla birlikte üst üste beşinci toplamda ise 14. galibiyetini elde etti. İspanyol temsilcisi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

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