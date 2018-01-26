26/01/2018 11:45


Fatih Terim isteyince yönetim o isim için harekete geçti

Jose Holebas

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Jose Holebas ile görüşmelere başlanmasını istedi

Yönetim mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford’un 33 yaşındaki oyuncusu Holebas’la her konuda anlaştı.Galatasaray’ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.

Jose Holebas kimdir?

1984 doğumlu Yunan oyuncu Jose Holebas altyapı eğitimini Almanya’da aldı. Sırasıyla 1860 München, Olympiakos ve Roma takımlarında oynayan başarılı sol bek 2015 yılında Watford’a transfer oldu. 37 kez milli takım forması da giyen Holebas, bu sezon 15 Premier Lig maçında forma giydi ve 3 asist yaptı.


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