Fenerbahçe'de Martin Skrtel seferberliği

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Martin Skrtel'in durumu sarı lacivertlilerde kaos yarattı

Dün gerçekleşen antrenmana da katılmayıp tedavi olan Slovak yıldız için sağlık heyeti yoğun çaba sarf ediyor. Skrtel'in durumu bugün yapılacak olan kontroller sonrasında netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, sezonun ilk yarısında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayak baş parmağından sakatlanmıştı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve sağlık durumunu yakından takip eden Premier Lig ekibinin doktorları, yaklaşık bir aydır forma giyemeyen Hollandalı oyuncuyu İngiltere'ye çağırdı. Hafta başında gittiği Ada'da bir dizi kontrolden geçen 23 yaşındaki futbolcunun dün İstanbul'a döndüğü öğrenildi.