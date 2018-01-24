24/01/2018 07:49


Albert Riera futbol hayatına noktayı koydu

Albert Riera

Bir zamanlar Galatasaray Kulübünde forma giyen ve Liverpool, Espanyol, Manchester City gibi kulüplerinde de geçmişi olan futbolcu Albert Riera, futbol hayatını noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu

35 yaşındaki İspanyol oyuncu Riera, sosyal medyadaki veda mesajında ”Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılından bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır birlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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