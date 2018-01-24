24/01/2018 07:46


Arjantinli savunmacı Barcelona'dan ayrıldı

Javier Mascherano

Barcelona'nın Arjantinli savunmacısı Javier Mascherano, Barcelona Kulübü ile yollarını ayırdı. Kulüp, Mascherano için özel bir tören düzenleyecek

Barcelona, Arjantinli Javier Mascherano’nun takımdan ayrıldığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu için bir veda töreni düzenlenecek. Kulüpten oyuncunun transferiyle ilgili detay verilmese de, Javier Mascherano’nun Çin ekiplerinden Hebei China Fortune ile anlaştığı ve yıllık 10 milyon Euro kazanacağı gelen bilgiler arasında.

Mascherano, Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerinde 334 maça çıktı; 1 gol ve 8 asiste imza atarken 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.


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