Yeni başkan isteyince istifa etti

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın, kulübün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması üzerine istifa etti

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün gerçekleşen mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.’de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ilk istifa, Serdar Güzelaydın’dan geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.