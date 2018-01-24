24/01/2018 07:42


Yeni başkan isteyince istifa etti

Serdar Güzelaydın

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın, kulübün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması üzerine istifa etti

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün gerçekleşen mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.’de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ilk istifa, Serdar Güzelaydın’dan geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.


erdoğan ve putin
Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü
ortaköy gece kulübü
Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı
Heather Nauert
ABD'den Rusya'yı şok edecek suçlama
Gupse Özay
Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin operasyonu tepkisi
kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
İlgili Haberler
Albert Riera

Albert Riera futbol hayatına noktayı koydu

Javier Mascherano

Arjantinli savunmacı Barcelona'dan ayrıldı

Dursun Özbek

Dursun Özbek Galatasaraylılarla böyle vedalaştı

Abdi İpekçi

Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor

Son Dakika Haberleri
erdoğan ve putin

Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü

ortaköy gece kulübü

Ortaköy'de silah sesleri, iki kişi gece kulübüne ateş açtı

Gupse Özay

Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin operasyonu tepkisi

Heather Nauert

ABD'den Rusya'yı şok edecek suçlama

 Yazarlarımız
turker erturk

Afrin'in Arka Planı

Bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan harekâtın dördüncü günü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üstün başarılar diliyoruz. Tanrı askerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. Afrin’de egemen ...

Devam