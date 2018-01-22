22/01/2018 11:27


Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak

Kayserispor Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray, rakibi Kayserispor'un evine konuk olacak

Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. KAYSERİSPOR GAKATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER 

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Eren 

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, Umut


Boris Johnson
İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama
kilis haberleri
PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü
binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu
Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar
afrin operasyon
AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var
Salzburg Başkonsolosluğu
Türkiye’nin Avusturya'daki başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi
İlgili Haberler
Fatih Terim

Bomba haber Fatih Terim istifa edecek

Pele

Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor

Ziraat Türkiye Kupası

Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Semahat Özdoğan

Beşiktaş Bayern Munih maçında bir ilk yaşanacak

Son Dakika Haberleri
Boris Johnson

İngiltere'den Zeytin Dalı harekatı hakkında ilk açıklama

kilis haberleri

PKK tarafından ateşlenen roket Kilis'e düştü

binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu

Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar

afrin operasyon

AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam