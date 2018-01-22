22/01/2018 11:27
Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray, rakibi Kayserispor'un evine konuk olacak
Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. KAYSERİSPOR GAKATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Eren
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, Umut