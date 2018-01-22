22/01/2018 11:15


Bomba haber Fatih Terim istifa edecek

Fatih Terim

Süper Lig'in ikinci yarısında bu akşam Kayserispor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşanacak

Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAYACAK

Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim’e çevrildi. Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim’le çalışmak istediğini söylemişti.


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