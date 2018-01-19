19/01/2018 19:46


Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor

Pele

İngiltere'de Futbol Yazarları Derneği, 77 yaşındaki Pele'nin baygınlık geçirerek hastanede tedavi altına alındığını bildirdi

Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu, aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık yaşadığı ve etkinliğe katılamayacağı ifade edildi.Son olarak hafta başında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen 2018 Carioca eyalet futbol şampiyonasının açılış törenine katılan Pele'nin konuşma yapmak için sahneye yürüteç kullanarak gelmesi dikkati çekmişti.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı Pele, milli formayla 3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.


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