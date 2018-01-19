19/01/2018 17:11
Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor
Atiker Konyaspor – Galatasaray
Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe
Beşiktaş – Gençlerbirliği