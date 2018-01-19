19/01/2018 17:11


Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor

Atiker Konyaspor – Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe

Beşiktaş – Gençlerbirliği


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