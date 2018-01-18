18/01/2018 13:51


Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri

hakem

Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Ocak Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

 

 

 

 


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