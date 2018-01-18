Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri
Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Ocak Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk
21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır