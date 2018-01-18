18/01/2018 13:46


Beşiktaş’ın yeni transferi Vida hakkında kriz yaşanıyor

Domagoj Vida

Beşiktaş, yeni transferi Domagoj Vida için yabancı kontenjanı dolu olduğundan lisansını henüz çıkarmadı

Denys Boyko’nun Club Brugge’e transferinin iptal olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açamayan siyah beyazlılar, tecrübeli savunmacıyı kupadaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alamadı. Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Denys Boyko ve Araz Özbiliz’e takım arayan siyah beyazlılar, hafta sonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.

 

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