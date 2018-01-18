18/01/2018 10:21


Bucaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgileri

Bucaspor Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, rakibi Bucaspor ile karşı karşıya gelecek

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, bu akşam saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.


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Bucaspor Galatasaray
Bucaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgileri
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