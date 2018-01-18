Giresunspor taraftarından Arda Turan'ı şok eden pankart

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde dün Arda Turan Medipol Başakşehir ve Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadelede forma giymemişti. Rakip takımın hazırladığı pankart ise çiçeği burnunda transfer Arda Turan'ı şok etti

Devre arasında Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’a Giresunspor taraftarının hazırladığı pankart neredeyse tur sevincinin önüne geçti. Giresunspor taraftarı Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan'a hazırladığı pankartta: “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” yazdı.