18/01/2018 07:31


Başakşehir'e kupada galibiyet yetmedi

Medipol Başakşehir Akın Çorap Giresunspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş mücadelesinde rakibi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etse de ilk mücadelede rakibine 3-1 yenildiği için kupadan elendi

Karşılasmanın 13'üncü dakikasında Kerim Frei'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada Korkishko'nun kullandığı kornerde altı pas çizgisi üzerinde yükselen Aykut Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

77'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Akın Çorap Giresunspor 2-1'lik mağlubiyete rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım oldu.


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