Başakşehir'e kupada galibiyet yetmedi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş mücadelesinde rakibi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etse de ilk mücadelede rakibine 3-1 yenildiği için kupadan elendi
Karşılasmanın 13'üncü dakikasında Kerim Frei'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
25'inci dakikada Korkishko'nun kullandığı kornerde altı pas çizgisi üzerinde yükselen Aykut Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
77'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Akın Çorap Giresunspor 2-1'lik mağlubiyete rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım oldu.