18/01/2018 07:28


PSG evinde şov yaptı rakibini 8 farkla yendi

Paris Saint-Germain dijon

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, evinde ağırladığı Dijon'u 8-0'lık skorla mağlup etti

Ligin 21. hafta mücadelesinde lider PSG, orta sıralarda yer alan Dijon'u ağırladı.PSG, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-0 kazandı. Maçın gollerini 4 ve 15. dakikalarda Angel Di Maria, 21. dakikada Edison Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada Neymar, 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu Neymar, 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı. Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ise PSG formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan İbrahimoviç'in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada PSG'nin kazandığı penaltıyı Cavani'nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına Neymar'ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.


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