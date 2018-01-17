Cenk Tosun 'Ülkemizdeki genç oyunculara örnek olmak istiyorum'

Beşiktaş'tan Everton kulübüne transfer olan Cenk Tosun, yeni takımının formasıyla ilk kez açıklama yaptı

Transfer sürecinde Everton teknik direktörünün kendisini çok istediğini belirten Cenk, "Everton, tarihi olan büyük bir kulüp. Sam Allardyce bu transferde önemli rol oynadı ve kulübün beni ne kadar çok istediğini bu sayede anladım. İngiltere'de oynamak hayalimdi." dedi.

Cenk, bonuslar hariç 22 milyon avroluk bonservis bedeliyle Türkiye'nin en pahalı transferi durumuna gelmesini değerlendirerek "Ödenen bonservis bedeli, üzerimde baskı oluşturmuyor. Aksine, buna layık görüldüğüm için gurur duyuyorum. Türkiye'deki genç oyuncuların yurt dışına açılmasına örnek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Şenol Güneş benim için baba gibi"

Beşiktaş'ın sosyal medyada yayınlanan tanıtım videosunda kendi görüntülerinin yer almasına ilişkin duygularını dile getiren milli futbolcu, "Videoyu izledim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beni çok seviyor. Kulüpte 3,5 yıl geçirdim. Şenol Güneş benim için baba gibi. Ama hayatta herkesin yeni hedeflere ihtiyacı vardır ve benimki gerçekleşti." diye konuştu.

Everton formasıyla atabildiği kadar çok gol atarak kupalar kazanmak istediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig'de maçlar çok tempolu oynanıyor. Ama ben de hızlı oyuna alışığım. İlk maçımın daha iyi geçmesini beklerdim. Goodison'da taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kulübe uyum sürecinde tüm arkadaşlarından destek görmesine rağmen özellikle Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson ve Phil Jagielka ile iyi anlaştığını belirten Cenk, "Oyun karakterim İngiltere için çok uygun. Emre Belözoğlu ve Tugay Kerimoğlu gibi iyi örnekler de İngiltere'de çok başarılı oldu." şeklinde konuştu.