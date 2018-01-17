17/01/2018 18:49


Arda Turan ilk mücadelenin kadrosuna alınmadı

Arda Turan

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Akın Çorap Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de Arda Turan, forma şansı bulamadı

Turuncu-lacivertli takımın, pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreni ile 2,5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı Arda'yı, teknik direktör Abdullah Avcı, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna dahil etmedi.Arda Turan, karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile tribünden izledi.

Emre Belözoğlu yedekler arasında

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğu ise maçta yedekler arasında bulundu.Antalya kampında sol arka adalesindeki ağrı nedeniyle çoğu antrenmanı kaçıran Emre, bu maçta yedekler arasında şans bekledi.

Giresunspor taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadeleye konu ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi. Karadeniz ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu. 


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