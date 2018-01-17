17/01/2018 07:50


Sarı lacivertliler kupada çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti

14. dakikada sol çaprazda rakiplerinden kurtulan Alper Potuk, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

17. dakikada sağdan topla ilerleyen Ali Dere'nin son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün şutunda, kaleci Kameni meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Oğuzhan Berber'in hatalı pasında topu alan Chahechouhe, meşin yuvarlağı bekletmeden Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu arada, maçın 16. dakikasında sakatlanan Yiğithan Güveli, 20. dakikada yerini Martin Skrtel'e bıraktı.


Ryan Dillon
ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması
Kim Wall
İsveçli gazeteci cinayetinde savcılardan kan donduran açıklama
cam filmi yasağı
Bakan Faruk Özlü'den cam filmi yasağına dair açıklama
Muharrem İnce
Muharrem İnce açıkladı genel başkanlığa aday olacak mı
buca operasyon
İzmir'de dev operasyon, 750 polis aranan 25 kişiyi yakaladı
İlgili Haberler
Ronaldinho

Futbol dünyasından bir yıldız daha kaydı

Yiğithan Güveli

Fenerbahçe'nin kiralayacağı futbolcu sakatlandı

mustafa denizli

İşte Mustafa Denizli'nin yeni takımı

Hakan Balta

Lisans çıkarıldı Hakan Balta ikinci yarı forma giyecek

Son Dakika Haberleri
Ryan Dillon

ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması

Kim Wall

İsveçli gazeteci cinayetinde savcılardan kan donduran açıklama

cam filmi yasağı

Bakan Faruk Özlü'den cam filmi yasağına dair açıklama

Muharrem İnce

Muharrem İnce açıkladı genel başkanlığa aday olacak mı

 Yazarlarımız
turker erturk

Yargıyı Yok Sayacaktınız

(11 Ocak 2018) Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yine muhtarları topladı ve konuştu. Erdoğan, konuşmasında 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı: "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı ...

Devam