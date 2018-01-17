17/01/2018 07:45


Futbol dünyasından bir yıldız daha kaydı

Ronaldinho

Dünyanın en başarılı futbolcularından Ronaldinho, futbol hayatını noktaladı

Ronaldinho’nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho’nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo’ya açıkladı:

“Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası’nın ardından, belki Ağustos’ta, olması gerektiği gibi görkemli. Brezilya, Avrupa ve Asya’da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız. Nike bu projede bizimle birlikte olacak, ancak detaylar henüz belli değil. Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona’nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart’ta Meksika’da olacak.”


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