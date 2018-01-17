Fenerbahçe'nin kiralayacağı futbolcu sakatlandı

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmada sarı lacivertlilerin Sparta Rotterdam'a kiralayacağı gutbolcu Yiğithan Güveli sakatlandı

Kiralık olarak Sparta Rotterdam’a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul’da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere’nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı.

Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu. Genç futbolcu sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kcoaman maç sonrası Yiğithan’ın sakatlığı hakkında şunları söyledi, “Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şanssızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum.”