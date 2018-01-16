16/01/2018 17:23


Lisans çıkarıldı Hakan Balta ikinci yarı forma giyecek

Hakan Balta

34 yaşındaki Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın ikinci sezon itibariyle forma giyecek

Sezon başında Galatasaray’da teknik direktörlük görevini yürüten Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hakan Balta, ilk yarı boyunca PAF takımla çalışmıştı. Tudor ile yollarını ayıran ve Fatih Terim’i takımın başına geçiren Galatasaray’da affedilen Hakan Balta, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başlamıştı. Hakan Balta, karşılaşmada bir de asiste imza atmıştı.

Takıma sol bek takviyesi isteyen Fatih Terim, henüz transferde sonuç alınamaması nedeniyle bu bölgede Hakan Balta ve Latovlevici’yi denedi. Fatih Terim, göreve gelir gelmez takımda sol bek sıkıntısı olduğunu söylemiş, sağ ayaklı Linnes’i sol bekte kullanmayı düşünmediğini belirtmişti. Fatih Terim ayrıca, takımın başında ilk yarı kendisi olması durumunda Hakan Balta’ya geniş kadroda tutacağını da sözlerine eklemişti.

 

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