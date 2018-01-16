16/01/2018 17:17


Osmanlıspor Beşiktaş kupa maçı canlı yayın bilgileri

Osmanlıspor Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, rakibi Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. 5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Bu maçın ardından turu geçen taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Antalya'da tamamladığı devre arası kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Ankara'da yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.


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