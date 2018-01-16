16/01/2018 09:15


Fatih Terim geri dönünce Cenk Ergün taşındı

Cenk Ergün

Geçtiğimiz dönem Galatasaray'ın sportif direktörlüğü görevini yapan Cenk Ergün, Florya'dan ayrılarak kulüp binasına taşındı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilen Cenk Ergün’ün ofisi Türk Telekom Stadyumu’na taşındı. Terim’in isteğiyle Florya’daki mesaisi sonlanan Cenk Ergün’ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Dursun Özbek’e yardımcı olacağı belirtildi. Bursaspor kulübünden aldığı teklife olumlu yanıt vermezse Ergün, futbol takımı ile Florya’da değil artık Türk Telekom Stadyumu’nda mesai yapacak.


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