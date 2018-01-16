16/01/2018 09:10


Feyenoord'dan flaş hamle van Persi'nin formaları satışa çıktı

robin van Persie

Feyenoord, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin formalarını satışa çıkardı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu Robin van Persie transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den Feyenoord'a transferinin açıklanması beklenen Robin van Persie konusunda Hollanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız Van Persie'nin Feyenoord formaları, Eredivisie ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı.


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