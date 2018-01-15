15/01/2018 17:08


İstanbulspor Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri

İstanbulspor Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor ile Fenerbahçe mücadele edecek

Atatürk Olimpiyat Stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma 16 Ocak Salı (yarın) 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak izlenebilecek. 

Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur'da Adana Demirspor'u 4-1 ve 6-0'lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de ise bu sezon sadece 2 kez mağlup oldu. 17 maça çıkan Fenerbahçe 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.


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