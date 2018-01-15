Ali Koç'tan seçim öncesi flaş başkanlık açıklaması

Bu yıl Mayıs ayında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu

Ali Koç, üyeleriyle bir araya geldi ve burada yaptığı açıklamada “Seçim çalışmalarına 15 Şubat’ta başlayacağız. Şimdilik sadece davetlere katılıyorum. Sağda solda ‘F.Bahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin’ gibi yorumlar yapılıyor. Ben kesinlikle böyle bir aday değilim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hem F.Bahçe şampiyon olsun hem de biz de aday olalım” ifadelerini kullandı.Öte yandan mekanda tesadüfen M.Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı ile karşılaşan Koç’un başarılı çalıştırıcı ile uzun süre sohbet ettiği belirtildi.