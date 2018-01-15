15/01/2018 10:54


Arda Turan Medipol Başakşehir'e imzayı attı

Arda Turan

Barcelona'dan Medipol Başakşehir Kulübüne transfer olan Arda Turan, yeni takımına resmi imzayı attı

Sponsorların da katıldığı imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Dünyanın en iyi oyuncularından Arda ile sözleşme imzalıyoruz. Her şeyden önce sponsorlara teşekkür ediyoruz. Sponsor olmasaydı bugün Arda Turan burada olmayabilirdi. Makro Şirketler Grubu ve Medipol Sağlık Şirketler Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi. Çinli sponsorun da imza törenine katılması dikkat çekti.

ARDA TURAN AÇIKLAMA YAPTI

Arda Turan: “Benim için çok özel bir imza. Atletico Madrid’e gittiğim gibi mutluyum. İnandığımız hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Kulübüm bana kucağını açarsa Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamam’ demiştim, hala geçerli, hiçbir şey değişmedi. Her şeyden ötesi en çok yapmayı sevdiğim şeye, futbol oynamaya tekrar geri döneceğim. Futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım. Zaten başkanımıza da ‘Bir an önce imzayı atalım da antrenmana çıkayım’ dedim. Başakşehir’le başarılar kazanarak Avrupa’ya dönmek istiyorum. Benim de kimseyle bir sorunum yok. Herkese başarılar diliyorum. Bu güzel günün keyfini çıkartmak istiyoruz Başakşehir ailesi olarak. İnşallah buna da müsaade edersiniz.”

 

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