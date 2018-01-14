14/01/2018 17:40


Galatasaray Alman ekibine Kaan Ayhan teklifini yaptı

Kaan Ayhan

Galatasaray Kulübü yöneticileri teknik direktör Fatih Terim'in istediği Kaan Ayhan için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in ısrarla istediği ve savunmanın bir çok mevkisinde forma giyebilen Kaan Ayhan için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a resmi teklifini iletti. Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Cimbom devre arası transferi bitirmek istiyor. Olmazsa genç yıldız sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak.


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